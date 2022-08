El 'lapsus' de García Gallardo tras asistir a una corrida de toros que incumple el Código Ético

El pasado 17 de agosto, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo , asistió a la feria taurina de Roa de Duero (Burgos). En su cuenta de Twitter, el líder regional de Vox en la comunidad compartía imágenes junto a un amigo en el palco de autoridades y posteriormente con los toreros. Una cita que, a diferencia que en las redes, no aparecía así en su agenda pública.

Ante estos hechos, el exvicepresidente de la comunidad, Francisco Igea , denunciaba los hechos en su perfil de Twitter donde les recordaba que, según el Código de Ética y de Austeridad de los altos cargos “no se pueden aceptar invitaciones que no figuren en la agenda”.

“O no saben leer, o se pasan por el forro el código ético y de austeridad de los altos cargos. No pueden aceptar invitaciones que no figuren en la agenda pública. Tendremos que volver a acudir al comité de ética pública.