La actriz Asaari Bibang denuncia que tres nazis quisieron intimidarla por la calle gritando "¡heil Hitler!"

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

“Ayer noche tres hombres blancos me gritaron ”¡heil Hitler!” con el brazo en alto y se acercaron para intimidarme”, ha explicado.

Ayer noche 3 hombres blancos me gritaron H.H con el brazo en alto y se acercaron para intimidarme. Iba con una amiga blanca. Ella flipó. Yo no. Q os pensáis q esto son peleitas y salseos en el hemiciclo, pero lo sufrimos en la calle, en la vida entera.

En otro tuit, la actriz, nacida en Guinea Ecuatorial y afincada en España, reflexiona sobre el “después” de una situación así.

“Reúnete con tu amiga y sus amigos y haz de tripas corazón, escucha, ríe. Cuando de lo que tienes ganas es de cagarte en todo”, afirma.

“Pero las personas que tienes delante no han salido para aguantar tu mal rollo, eso cuando no te dicen que son cuatro o que no hagas caso”, agrega.