La asistente personal de Trump, forzada a renunciar por sus "imprudentes comentarios"

La asistente personal de Donald Trump, Madeleine Westerhout, a la que el presidente se ha referido en algunas ocasiones como “mi bonita”, ha sido forzada a dimitir de su cargo este jueves tras haber filtrado cierta información comprometida a la prensa acerca de la familia del mandatario según han revelado medios locales.

El magnate al parecer se habría enterado de que su asistente estaba compartiendo información con algunos reporteros en Nueva Jersey, ha apuntado el diario The New York Times, sin citar fuentes identificables. No ha sido el único medio, CNN y Politico también han informado de su salida asegurando que a partir de ahora “ya no tenía acceso a la Casa Blanca”

Según CNN, Westerhout no explicó claramente que los comentarios no debían ser revelados y el reportero hizo públicas las declaraciones. La que fuera asistente personal de Trump desde el inicio de su presidencia tenía su oficina frente a la Oval, y era reconocida como “la guardiana de la puerta” del prsidente frente a los medios.

Trump, receloso de su vida privada, siempre ha atacado a funcionarios y periodistas por reportajes sobre asuntos de la Casa Blanca que él considera ” una línea roja que no debe cruzarse”.

Aunque no era una funcionaria de alto nivel, la salida de Westerhout se suma a una larga lista de renuncias o despidos en el gobierno desde que Trump asumió el poder en enero de 2017.