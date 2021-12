La cara y la cruz de las luces de Vigo: reservas disparadas y vecinos hartos

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Las cifras del despliegue hablan por sí solas: once millones de luces y un coste de 2,4 millones de euros que para algunos ciudadanos es obsceno, pero que otros justifican como una inversión que sale rentable a la ciudad. De hecho, algunos anunciantes han elegido Vigo para promocionarse: en 2019 fue Disney con Frozen y este año es el turno de Netflix y The Witcher .

Las reservas disparadas y los comerciantes contentos

“Calculamos tener entre un 85 y un 90% de ocupación durante todo diciembre y principios de enero. Esto son datos normales de agosto, no para un mes de diciembre. La dimensión que tiene esto no lo había visto en ningún sitio”, insiste.

“Hay gente que viene a pasear y no quiere ir cargada. En 2019 recuerdo a una pareja de clientes de Canarias que entraron en la tienda cargados de cajas de camarones y claro, no pueden con más”, bromea el comerciante, que recuerda que ese año tuvo que cerrar la puerta de la tienda con llave para controlar el aforo porque el flujo “era imposible”. “También hay turistas de autobús que vienen a pasear y no quieren gastar mucho porque ya lo han gastado en desplazarse o lo van a gastar en comer”, añade.

Incómodo para algunos ciudadanos de Vigo

Por ahora, la amenaza no se ha cumplido y los villancicos no han llegado a toda la ciudad. Varios vecinos de la calle Camelias, donde hay varios altavoces instalados desde hace años, confirman a El HuffPost que todavía no han escuchado Ande, ande, ande la marimorena ni Los peces en el río. Una situación que agradecen, pero no dudan de que cuando se vayan acercando las fechas señaladas, volverán a sonar.