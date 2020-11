La demonización de las personas con discapacidad

F.R.: Los progresistas han tenido esa sensación tras la reelección del Partido Conservador , a pesar de su pésima gestión. Es difícil ver cómo se desmoronan los servicios públicos u observar el despilfarro y la creciente pobreza infantil y no pensar: ¿por qué el electorado no los castiga en las urnas? En lugar de amargarse por el resultado electoral, la izquierda debería tratar de entender qué nos ha llevado hasta aquí. Muchas personas esperan, hasta cierto punto, que los políticos les mientan, y si oyen promesas de cambio, son (razonablemente) cínicos respecto a esa posibilidad. Tenemos un gran desafío por delante.

A.L.: Nunca somos del todo conscientes de los impedimentos que tienen las personas con discapacidad. De hecho, sigo viendo infraestructuras nuevas que no están adaptadas para personas con movilidad reducida.

F.R.: Cualquier persona con discapacidad sabe que a pesar de cuánto hemos progresado, la sociedad está pensada para personas sin discapacidad. Luchamos para tener acceso a las tiendas, el transporte, las zonas deportivas y los lugares de trabajo. Uno de nuestros principales problemas es hacer llegar al público y a los políticos que muchas personas solo son discapacitadas en un sentido práctico. No es por culpa de nuestro cuerpo, sino por la falta de adaptación de las infraestructuras. Dicho de otra manera: la silla de ruedas no me hace sentir una persona con discapacidad en el cine o el teatro, sino el no tener un ascensor. Al igual que ocurre con buena parte de la desigualdad, a menudo la discapacidad se ve como un problema individual, cuando lo que de verdad se necesita es un cambio estructural.

A.L.: Algunos medios británicos dan credibilidad al fraude generalizado de las ayudas a la discapacidad. Incluso se usó la figura de Stephen Hawking para insinuar que esos subsidios no hacen ninguna falta.

F.R.: Hay una cultura creciente de la crueldad y esto no ha hecho más que aumentar con ciertas fuerzas desestabilizadoras, como el colapso financiero. No es que sea realmente nuevo porque ya habíamos visto muchas veces la estrategia de deshumanización y culpabilización de quienes ostentan el poder, pero tenemos que ser contundentes con algunos periódicos, cuyo daño a las personas con discapacidad y a otras minorías ha sido enorme.

En el libro doy ejemplos de algunos ministros que se unieron a los periódicos de la derecha para lanzar campañas contra el supuesto fraude de las prestaciones. Es una burda manipulación a partir del miedo social, una cortina de humo para los errores del gobierno, que no aborda los problemas reales de la gente y sus causas. Es algo similar al trilero que te hace mirar donde no hay nada, en este caso unas prestaciones supuestamente infladas, para así no tener que hablar de salarios bajos o de la falta de vivienda.