La exmujer de Phil Collins asegura que no se duchó ni se lavó los dientes en un año

Phil Collins ha pasado de ser el autor del éxito In the air tonight a convertirse en tendencia precisamente porque el aire que se respiraba a su alrededor no era especialmente agradable.

Su exmujer, Orianne Cevey, ha detallado que durante el último año de su relación en 2019 Collins abandonó tanto su higiene personal que su hedor resultó insoportable. Cevey, que dejó al exbaterista de Genesis a través de un mensaje de texto en el mes de junio, está inmersa en toda una guerra con el músico que la ha denunciado por okupación después de que se instalase con su nueva pareja en su propiedad de Florida.

En su defensa, Cevey señala que la mitad de la casa de Florida le pertenece porque Collins se lo prometió en 2015, cuando tras una separación de siete años, decidieron darse una nueva oportunidad.

Aunque tras la denuncia del artista, Cevey ha decidido sacar todos los trapos sucios de su convivencia. Según ha indicado a TMZ, el cantante se convirtió en un ermitaño, empezó a abusar de los analgésicos y “perdió su talento musical”.

“El hedor de Philips se volvió tan penetrante que era insoportable y se convirtió en un ermitaño, negándose a interactuar personalmente con cualquier persona”, ha señalado. Además, sentencia que Collins se negó a lavarse los dientes y ducharse durante todo 2019.

Collins y Cevey llevaban juntos desde los años 90. En 2008 el cantante le pagó por la separación unos 39,3 millones de euros a Cevey, aunque ahora ella reclama otros 17 millones de euros por el valor de la vivienda que supuestamente Collins le prometió y por la que la ha denunciado de okupación.