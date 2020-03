La gripe de la hipocondría

He bajado al supermercado a comprar pan y... estanterías vacías, colas eternas. Papel higiénico, leche y pasta, productos estrella. pic.twitter.com/bUUs2ouwvp

Desde fuera ya se escucha el jaleo y el caos, y entrar es una auténtica locura, sin exageraciones. No quedan carritos y, si pillas uno, es imposible hacer uso de él sin atropellar a alguien. Por primera vez los reponedores de este supermercado, que están justo enfrente de las neveras, están sudando la gota gorda. Literalmente. Nunca han tenido ese ritmo de trabajo o nunca se ha percibido así.

Coger una naranja, una única naranja, es misión imposible. Y los trabajadores se quejan. “Mira la que han liado. Todo el tiempo diciéndonos que no nos preocupemos, que es una gripe normal, y ahora cierran los colegios y la gente se vuelve loca. Es para denunciarlos”, dice uno de ellos en la frutería. Cuando se entera de que los comercios de alrededor están cerrados, desea que también cierren el súper. No puede casi coger las bolsas de los clientes y pesar la fruta porque las colas para pasar por caja invaden su espacio vital. No consigue moverse con normalidad. El estrés que tiene encima, dice, es insufrible.