La historia de película de Manuel Otero, el único español que participó en el desembarco de Normandía

Manuel Otero Martínez tenía un anhelo: convertirse en ciudadano norteamericano de pleno derecho y empezar a vivir la vida en paz, en Nueva York, con su taller mecánico. Ya bastante había pasado en la Guerra Civil española. Necesitaba papeles, pasaporte, ciudadanía, y por eso tomó una decisión arriesgada que le costaría la vida: la de enrolarse en el Ejército de las barras y estrellas. A las 7:40 horas de la mañana de un 6 de junio de hace 75 años, Manuel desembarcó en Normandía (Francia) y murió reventado por una mina en la batalla que le dio a los aliados en la Segunda Guerra Mundial la llave de la victoria en Europa. Un gallego en la playa de Omaha. El único español presente en el Día D. Este jueves, junto a sus compañeros, recibirá un homenaje que ha tardado décadas en llegar.

¿Un español en el desembarco? No hay noticias de eso, no puede ser. Es lo primero que pensó Manuel Arenas, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Militar de La Coruña y la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets. Una mujer llamada Gema Martínez le puso sobre la pista al preguntarle por su tío, a finales de 2013. ¿Seguro que no era de otra división, de otro regimiento? Todas las dudas quedaron despejadas cuando la señora le enseñó su tesoro: el arcón en el que los restos de Manuel fueros trasladados desde Francia a su pueblo, Serra de Outes, en A Coruña, con su número de identificación, más la acreditación de que recibió el Corazón Púrpura y las cartas a su madre.

Manuel Arenas y Antonio Osende, su compañero en las dos asociaciones, comenzaron entonces a indagar sobre la figura de este soldado verdaderamente desconocido, cuya historia han podido reivindicar en los últimos cinco años. Consultaron los archivos oficiales de Estados Unidos, hablaron con expertos en Historia de Francia, siguieron la pista de los documentos personales del militar y acabaron así por armar una historia que, como dicen, “cae en las manos de Steven Spielberg y sale un Salvar al soldado Ryan impresionante”.