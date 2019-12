De dónde sale el viral de Inés Arrimadas: "A one, a page, a garra adenaue"

Quien haya entrado en Twitter estos últimos días es muy probable que se haya topado con este vídeo de Inés Arrimadas . Son solo cinco segundos, pero la interpretación de la política de Ciudadanos no deja de sumar adeptos. En menos de tres días ha conseguido más de 3.300 retuits y casi 10.000 me gusta. Es el viral del mes.

La cuenta Arrimadas Out The Context (Arrimada fuera de contexto) firma este éxito que se le resiste al mejor de los intérpretes y traductores. ¿Qué idioma habla? ¿Qué quiere decir exactamente?

“Lo empecé a seguir cuando vivía en Jerez (...) Mi ilusión era que me imitasen. Me sé todos los gags de memoria”, reconoció antes de que le lanzasen el reto que tres años después ha dado origen a este viral. [minuto 2:31]

Arrimadas, en ese momento líder de la oposición en Cataluña, no lo dudó e imitó al imitador del popular Ángel Acebes imitando a Bruce Lee (¡menudo lío!). Lo que dice en el viral no es otra cosa que:

“Free the forms... like acid boric... a one, a page, a garra adenauer...”