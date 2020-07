La ilusión de la belleza y otras luchas mínimas

Se trata de una idea inquietante, mucho más si tomamos en cuenta que la mayoría de las mujeres del mundo se han mirado al espejo para criticar y menospreciar cómo lucen. Que tanto las muy jóvenes como las adultas han tomado puñados de piel en el puño de las manos para lamentar “el exceso”. Que conocen con una precisión dolorosa cada estría, mancha y lugar de su cuerpo que no coincide con la radiante imagen de la mujer en la tapa de la revista, en la pantalla del televisor o en la de cine. Nuestra cultura no deja de recordarnos que la perfección es necesaria, aunque sea imposible alcanzarla, aunque no haya una manera de complacer a todas las voces que exigen. Aunque como Amalia, puedas mostrarte, pero bajo la salvedad de que lo haces a tu riesgo, a pesar del bullying y la crítica, para defender tu aspecto de “mujer normal”.

En general, todo el concepto con que Caras muestra un duro problema al que debe enfrentarse buena parte de las mujeres y adolescentes de nuestra época; es un resumen de la manera en que se percibe la belleza –y la obligación casi tiránica de pertenecer a un estereotipo– en nuestra época. No sólo se trata que Amalia tiene el aspecto que parece subvertir ese rigor invisible de la mujer pública –siempre delgada, esbelta y a ser posible, lo más parecido posible al de un tipo de ideal inalcanzable– sino, además, cómo romper esa fina línea entre la idealización y el prejuicio, es muy delgado y peligroso. Porque Amalia tiene curvas, una figura fuera del canon que se supone debe ser el correcto. Amalia se muestra en un vestido que no sólo no disimula sus amplias caderas o sus piernas robustas, sino que hacerlo la pone en el centro de una polémica innecesaria, atroz y violenta. ¿Cómo debe lucir una mujer y por qué debe hacerlo?

En la nueva portada de la revista dedicada a temas de sociedad y la farándula Caras, puede verse una fotografía de Máxima de Holanda junto a su hija Amalia de dieciséis años, heredera al trono. Ambas, tienen un aspecto espléndido, con la piel sonrojada de salud y notoriamente felices, una estampa atípica en medio de la sucesión de imágenes deprimentes que abundan durante la emergencia sanitaria de la pandemia. No obstante, el titular del tabloide rompe la idílica imagen, cuando sin otro motivo que apuntar hacia la raíz de muchos de los miedos colectivos sobre lo estético, comenta: “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size”. Además, añade con letra pequeña, que la adolescente es víctima de bullying por su aspecto físico y que soporta “las críticas” con entereza. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, concluye con el epítome de la batalla por la apariencia femenina: “defiende su apariencia de mujer real”.

El cuerpo normal. Qué concepto ese, tan violento, inexplicable y abstracto. Hace unos cuantos meses, alguien en mi TimeLine de Twitter dedicó al menos una hora a ponderar, tuit a tuit, lo “bendecida” que era por ser una mujer delgada. Lo hizo dejando en claro que su contextura era poco menos que un obsequio de la naturaleza y que, además, la colocaba en la poco alentadora posición de levantar la “envidia y odio” de las mujeres a su alrededor. Por último, concluía la reflexión con una única frase: “Todas quieren ser delgadas, lo admitan o no. Por eso nunca tengo amigas”.

La intrincada perorata me dejó preocupada y confusa. Sobre todo, porque me pregunté si realmente era cierto que un accidente físico como la delgadez — de la misma manera como lo es tener algunos kilitos de mes — era el deseo inconfesable de una mujer a cualquier edad. Un pensamiento pragmático pero que, sobre todo, parece coincidir con esa percepción tan popular de la belleza y aún más, esa imposición estética que insiste en que todos debemos ser delgados, esbeltos y a ser posibles musculosos. Me pregunté en voz alta, con toda la sinceridad que fui capaz, si realmente mi mayor deseo — el secreto, el íntimo, el que no le confesaría a una sola alma — era ser delgadísima. Tanto que no tuviera que preocuparme por lo que como, por el conteo de calorías, por la constante presión estética sobre mi aspecto físico. Por la sensación de ser constantemente juzgada por cómo me veo, de sentir con enorme claridad, esa mirada crítica social por el hecho de lucir como se supone debería verme. Así que me miré al espejo — sin estirar el cuerpo para verme más delgada, sin presionarme el vientre con las manos delgadas para verlo más plano — y me cuestioné con directa sinceridad: ¿Lo único que deseo es ser delgada?

He luchado contra mi peso durante toda mi vida. De hecho, mi relación con mi cuerpo siempre ha sido complicada y dura. Fui una adolescente delgadísima, huesuda y sin ninguna curva femenina hasta que, en la universidad, comencé a aumentar de talla y peso debido con toda seguridad al nuevo estilo de vida y, sobre todo, a esa desfachatez alimenticia de la primera juventud. Fue toda una bendición: por entonces, era tan delgada — sólo ángulos en un cuerpo huesudo y enclenque — que el súbito aumento de peso me hizo sentir hermosa. Pude llevar la ropa que siempre había deseado lucir — y de la manera en que siempre quise hacerlo — pero más allá de lo superficial, el súbito florecimiento de mi cuerpo me hizo sentir profundamente femenina. Como si de alguna forma, el escote recién descubierto y la línea de las caderas visibles me brindaran un nuevo lugar bajo el sol. Hasta entonces, nunca había comprendido mi cuerpo de esa manera — crecí en una familia donde las mujeres maduran, engordan y encanecen y lo hacen con toda dignidad — pero lo cierto es que el hecho de tener un cuerpo curvilíneo me hizo sentir atractiva de una forma como nada lo había hecho hasta entonces. Una especie de comprensión sobre esa feminidad corporal y biológica de la que nunca disfrutado antes.

Por supuesto, el breve período de gracia duró poco. Perdí el control del peso que aumentaba y muy pronto rebasé esa saludable imagen que tanto me gustaba. De pronto, comencé a sentirme incómoda por los mismos motivos que antes había celebrado. Y es que tener sobrepeso en una cultura donde se te insiste — en todas las formas posibles — en que debes ser delgada, no es sencillo. Comencé a sentirme abrumada por esa noción de mi cuerpo como inadecuado y aún más, que estaba cometiendo algún tipo de equivocación cultural, un error imperdonable por no coincidir con esa imagen ideal de la mujer en la que no parecía encajar. El mensaje estaba en todas partes: en las portadas de revista que me dejaban bien claro que los kilos de más me restaban no sólo belleza, sino feminidad. O al menos, como se comprende en mi país y en mi cultura. En las pantallas de televisión y de cine, donde beldades delgadísimas parecían disfrutar de un tipo de belleza a la que sólo podía aspirar. Incluso de esa noción sutil que parece rodearte de las maneras más imprevisibles: las vitrinas de las tiendas llevando ropa diminuta y ajustada, los afiches de moda con imágenes de mujeres de extraordinaria e imposible delgadez. Muy pronto, los kilos de más no sólo se trataban de un asunto de salud e incluso estética, sino de algo mucho más profundo, doloroso e íntimo. La manera en la que me concebía a mí misma.