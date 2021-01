La información y sus riesgos

Hace unos días, uno de mis mejores amigos me preguntó mi opinión sobre el hecho que Twitter — y otras tantas plataformas — eliminaran las cuentas personales de Donald Trump. Me lo preguntó porque durante años hemos debatido, antes o después, sobre los alcances de la libertad de expresión, en especial en plataformas que no se atienen a un criterio editorial pero abarcan un considerable rango de influencia. No supe qué responder.

— Es una empresa privada.

— Pero es un medio de difusión — me responde — de modo que…de alguna forma tiene la obligación tácita de respetar el derecho de otro a expresarse ¿no?

No sé que responder. Mi amigo se encuentra en Copenhague (Dinamarca), país en el que la libertad de expresión se da por sentada, aunque por supuesto, tiene las mismas restricciones y libertades que el resto de Europa, mucho menos laxa al respecto de lo que es América. No obstante, la pregunta es pertinente, más aún cuando durante aproximadamente una década la cuestión de qué decir — o cuando no decirlo — se ha convertido en asunto de seguridad nacional para buena parte de los países del globo.

La primera vez que escuché sobre el semanario Charlie Hebdo fue en el año 2006, cuando desafió a los islamistas al mostrar un grupo de caricaturas del profeta Mahoma y que fue publicado en un diario de Dinamarca. La decisión causó revuelo, además de una serie de opiniones encontradas sobre la defensa de la libertad de expresión y opinión en el mundo. Me obsequiaron con el ejemplar del semanario que incluía los 12 dibujos donde además de mostrarse al profeta Mahoma — desafiando la prohibición de reproducir su imagen — lo hacía en tono humorístico. Me asombró su desparpajo, pero sobre todo, su valor. Porque cuando se habla de extremismo religioso no hay medias tintas: para un fanático que considera un arma una herramienta de reivindicación religiosa, un dibujo es mucho más ofensivo que un asesinato. El derramamiento de sangre se justifica, se ensalza, resulta casi obligatorio. De manera que el gesto de Charlie Hebdo no era sólo una muestra de libertad de las ideas, sino también una osadía de considerables implicaciones.