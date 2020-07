La lamentable experiencia de una divulgadora científica en una manifestación anticoronavirus

“No creemos en ninguna pandemia de ningún virus extraordinario. Está en Interntet. Ya lo han demostrado porque ya lo han dicho, que no existe ningún virus especial. La OMS no lo tiene. No lo tiene nadie. No tiene nadie aislado un virus desde hace más de 30 años”, llega a decir una señora.

En esa manifestación se llegó a decir que “no existe el virus y no hay ninguna prueba de que exista”. Por supuesto, todos los asistentes a esa marcha iban sin mascarilla y sin respetar las medidas de seguridad oportunas para evitar la propagación de un virus que, según los datos del Gobierno, ha dejado ya en España 28.403 muertos.

“Estamos en el 2020 y aquí no hay ningún problema. Estamos estupendamente” y “la gente que se vacuna es la que ha muerto” llega a decir Palacios ante un grupo de personas.

“Quítate la mascarilla que quiero verte la cara”, le dice una persona a la periodista mientras abandona el lugar después de ser acorralada e increpada por decenas de personas.

Una vez terminada la marcha, Vidal ha explicado cómo se ha sentido durante el acoso que ha sufrido: “Estoy temblando todavía. No sé ni qué decir. Ha sido uno de los peores momentos, más incómodos y en los que peor me he sentido de mi vida”.

Vidal ha señalado que nunca había tenido a “decenas de personas insultándome y gritándome de esa manera”. La periodista ha afirmado que “todo esto ha sido instigado por el organizador, el periodista Rafael Palacios”.

“Ha empezado a agredirme verbalmente. Me ha insultado. Me ha hecho comentarios machistas sobre mi físico. Me ha llamado terrorista”, ha afirmado.