La primera ministra Jacinda Ardern y el dilema del velo

Este post también está disponible en catalán.

A raíz de la masacre del pasado viernes 15 de marzo en Christchurch, saldada con cincuenta personas asesinadas y casi un centenar de heridas —la mayor parte migrantes o refugiadas—, Jacinda Ardern, primera ministra neozelandesa, ha tenido un comportamiento político inusualmente valiente y ejemplar que ha tenido la virtud de mostrar que es posible otra forma de hacer política.

Al día siguiente, sábado 16, se reunió con una representación de la comunidad musulmana y confortó a víctimas y a familiares en un acto celebrado en una mezquita. Se presentó cubierta con un hiyab, única manera de entrar en un templo musulmán. Los ojos llorosos iban más allá de la empatía, transmutaban una actitud asociada a la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad y el dolor, en un gesto valiente repleto de respeto y entereza. ¿Qué no daríamos por ver a un fuerte Donald Trump llorando por las aflicciones de la gente migrada parada en la frontera? Como nos reconfortaría ver a un fortalecido Matteo Salvini lloroso por alguna de las muertes del Mediterráneo.

Dos declaraciones de Arden pueden reconciliarte con el quehacer de la clase política. La primera, cuando Trump le pidió qué podía hacer para aliviar el batacazo que había sufrido Nueva Zelanda y Arden le contestó que tuviera simpatía y amor hacia todas las comunidades musulmanas. La segunda, la frase «They are us» en referencia a las personas de las comunidades afectadas por el ataque, en general migrantes o gente refugiada de Pakistán, India, Malasia, Indonesia, Turquía, Somalia, Afganistán, Bangla Desh y Siria. Con esta frase quebró el extendido binomio que tanto daño ocasiona; en definitiva, dejó de criminalizar las diferencias.

Martes 19, Ardern, para empezar, inició su discurso en el Parlamento con el saludo árabe «salam aleikum» (la paz sea con vosotr@s) y durante la sesión prometió no nombrar nunca más al autor de la matanza. Cuando ella hable no tendrá nombre y puso de manifiesto, en cambio, la necesidad de nombrar y así recordar a la gente asesinada. No anula el crimen pero en cierto modo pone al criminal en su sitio. Como bien sabemos las mujeres, lo que no tiene nombre no existe.