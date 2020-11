La transcripción de las palabras de Macarena Olona en la Comisión de Igualdad

El HuffPost publicó el miércoles 18 de octubre dos tweets en referencia a una intervención de Macarena Olona (Vox) en la Comisión de Igualdad del Congreso, con el siguiente titular:

“Macarena Olona: “En España hoy la homosexualidad no es una enfermedad, pero es un error prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia, a un especialista que le ayude a encontrar su identidad”″.

El objeto de debate era la Proposición no de Ley (página 130) sobre la “prohibición de los métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género” presentada por Ciudadanos.

La transcripción de la intervención de Macarena Olona en dicha comisión es la siguiente (también puedes verla en el vídeo que abre esta noticia):

“En España, hoy, la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Y a qué nos llevaría apoyar el tenor literal del suplico de su PNL, con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia. Y me estoy refiriendo al derecho que cualquier persona, sea o no homosexual, tiene a acudir a un especialista que le ayude a encontrar su identidad.

Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda, sino a la identidad que todos tenemos como personas, y que formamos a través de un proceso biológico. ¡Libertad, señorías! Y libertad también, dejen de meterse en nuestras camas”.