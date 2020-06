Qué esperar del remdesivir, el primer fármaco aprobado para tratar el coronavirus

El paso dado por la agencia europea se produce, no obstante, tras los resultados preliminares del estudio más grande hecho hasta ahora y publicado en la New England Journal of Medicine (NEJM) y que concluyen que con este fármaco los enfermos se recuperaban una media de cuatro días antes que el resto de pacientes.

Hasta hace poco más de mes y medio, aún no se confiaba en las posibilidades de este medicamento. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón , dijo el pasado 2 de mayo que no se disponía de confirmación sólida de que el fármaco tuviera eficacia.

El hospital Vall d’Hebron lo administró a una decena de pacientes en este contexto y para uso compasivo, es decir, para casos excepcionales, aunque el fármaco no tenga autorización y cuando no hay otra alternativa. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) solo permitía este uso desde el 30 de marzo para gestantes y niños. A partir del 20 de mayo, el organismo amplió el espectro a todos aquellos hospitalizados con enfermedad grave.

¿Qué opinan los médicos?

Coinciden en que es un avance, pero ni por asomo la solución. “Se ha publicado mucha cosa con poca categoría científica y ha habido pugna sobre este medicamento entre revistas icientíficas inglesas y americanas. Un comentario generalizado de clase médica es que en esta crisis esa batalla no ha ayudado”, explica Antonio Zapatero.

En los últimos meses, se han publicado tres artículos científicos en el NEJM que avalan la eficacia del remdesivir y uno en The Lancet que no encuentra beneficios. Antonio Zapatero, sin embargo, se resgina: “No obstante, con la situación actual de ausencia total de medicamentos… lo que está claro es que no va a tener efectos negativos, pero los médicos no estamos entusiasmados con este medicamento a corto plazo”.

El director del centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, es más optimista. “El remdesivir tiene unos resultados buenos para lo que teníamos con otros fármacos hasta ahora. Lo cierto es que va a ser muy utilizado y va a ayudar mucho”, ha comentado este jueves.

¿Qué fija la Agencia Europea del Medicamento?

El organismo europeo ha verificado que los pacientes con enfermedad grave, que constituían aproximadamente el 90% de la población del estudio que ha motivado la aprobación del fármaco, el tiempo de recuperación fue de 12 días en quienes habían tomado remdesivir y de 18 días en el grupo placebo.

Eso sí, no se han observaso diferencias en el tiempo de recuperación en los pacientes que comenzaron el tratamiento con el fármaco cuando ya estaban en ventilación mecánica. Los datos sobre la proporción de pacientes que murieron hasta 28 días después de comenzar el tratamiento se están recopilando actualmente para el análisis final.