Las nuevas amenazas contra los derechos humanos

Cuando llegué al Parlamento Europeo, en 2014, los derechos humanos me parecían algo sencillamente incuestionable. Por supuesto, millones de personas en todo el mundo veían los suyos vulnerados, pero existía un consenso que afirmaba que esto no debía permitirse. Si entré en la Subcomisión de Derechos Humanos -de la que soy vicepresidenta- fue precisamente para ayudar a proteger a quienes todavía padecían dichas vulneraciones.

Hoy, cinco años después, la situación es preocupante. Todavía no leemos ni escuchamos con frecuencia que se cuestionen abiertamente los derechos humanos, pero hay un discurso que ha ganado terreno y que, de hecho, está muy cerca de negar su existencia. Se trata de un discurso profundamente nacionalista en el que se marcan mucho las diferencias entre el nosotros y el ellos y en el que se defiende una suerte de indiferencia ante el destino de los demás, cuando no un rechazo abierto. Los que así se expresan no creen, por ejemplo, que los europeos debamos hacer nada ante las crisis de refugiados. Su respuesta ante los problemas migratorios no pasa de levantar muros cada vez más grandes. Sí, estoy pensando en Trump, en Salvini o en Orbán. En muchas ocasiones enmascaran su discurso de realismo, hasta que se descuidan y aparecen caricaturas grotescas de los inmigrantes y de los refugiados. Similares, por cierto, a las que usan dirigentes independentistas catalanes para referirse a los castellanohablantes o simplemente a los ciudadanos de Cataluña que no les votan a ellos.

Esto ya es bien conocido. Se ha criticado con dureza (y con razón) a estos nacionalpopulistas que agitan pasiones muy bajas y muy arraigadas para ganar votos. Incluso se inventan problemas que no existen, como en Hungría, un país con muy pocos inmigrantes y refugiados. Todos ellos desafían a las organizaciones supranacionales y cuestionan el orden multilateral, ya sea en la UE, en la OTAN o en la OMC. Pero yo quiero centrarme hoy en otros políticos que, aunque supuestamente apoyan la causa humanitaria y actúan bajo el paraguas e incluso en nombre de organismos supranacionales, están haciendo el mismo daño, o tal vez mayor, a la defensa de los derechos humanos.