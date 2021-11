Lo que ha hecho Ed Sheeran en 'El Hormiguero' se lleva el aplauso de todos en Twitter

El cantante Ed Sheeran ha ido este jueves a divertirse a El Hormiguero, y lo que ha hecho en el programa que conduce a Pablo Motos ha conquistado a todos los espectadores.

Durante la entrevista el cantante habló de que tuvo coronavirus hace unas semanas, de cómo le ha cambiado la paternidad y de su nuevo disco, titulado = (Equals). Además, una vez concluidas las preguntas de Motos, llegó el turno del juego con las hormigas, donde sorprendió con un gesto inesperado.

El juego consistía en adivinar quién sabía cantar y quién no entre varias personas solo por su aspecto, como La Voz, pero al revés. El primero dijo que no, y adivinó, y se arrancó con una canción de los Backstreet Boys para demostrarlo. Y, a pesar de demostrar que efectivamente lo suyo no era cantar, Ed Sheeran se unió a él en la canción.

Con la segunda adivinó, sabía cantar, y lo hizo con un tema del propio músico británico, que también su unió a ella en la interpretación, tras lo que se levantó y dio un abrazo a la chica. Pero si ya era todo un derroche de amabilidad, la gran sorpresa llegó con la última de las participantes en el juego.

La joven cantó Someone You Loved, de Lewis Capaldi. Tras la interpretación Sheeran se levantó para darle un abrazo pero, además, le propuso cantar un tema propio. Seguro que tú compones canciones, y estamos en televisión, por qué no cantas ahora una canción tuya?”, planteó ante la emoción de la joven.

“Igual dentro de 10 años dices: ’Fíjate aquí descubrimos a esta chica”, comentó, incluso, el cantante a Pablo Motos. Y dicho y hecho, la joven, conocida como Lu Decker, cantó un tema propio en el programa de Antena 3. Y no contento el cantante la animó para que dijera su nombre y que la podían encontrar en Tik Tok, Instagram y Spotify.