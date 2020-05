Los dos minutos de Vicente Vallés sobre Fernando Simón que llevan miles de retuits

El periodista Vicente Vallés está logrando una gran difusión de un momento que protagonizó la semana pasa en Antena 3 Noticias.

El presentador enumeró los cambios de criterio de Sanidad, y más en concreto de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, respecto al uso de las mascarillas.

En apenas dos minutos, Vallés recuerda que en marzo se decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. “Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en espacios cerrados e incluso en lugares abiertos donde haya más personas”, subraya el periodista, que destaca que ahora ha surgido el debate sobre qué tipo de mascarilla es más conveniente.

En este sentido, el presentador apunta que la Comunidad de Madrid ha repartido las FPP2 y da paso a unas declaraciones de Fernando Simón en las que afirma que ese tipo de material está indicado para personas sanas y que las que tienen sintomatología deberían utilizar las quirúrgicas. “Por tanto creo que es una muy buena medida”, dice el experto.

“Pero ayer cambió de criterio. El ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que la mascarillas FPP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica”, explica Vallés.

El periodista añade que justo después de eso Fernando Simón aseguró que “no están recomendadas para la población en general” y que “sí sería recomendable que la lleve una persona vulnerable”.

“La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada o si está recomendada o no recomendada al mismo tiempo”, concluye Vicente Vallés.

Esas imágenes las han subido varios usuarios a Twitter y acumulan miles de retuits y ‘me gusta’ en todos los casos.