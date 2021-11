Los pantallazos de WhatsApp con una discoteca de Madrid que indignan a Twitter

En ocasiones, muchas discotecas, salas o bares tienen estipuladas sus propias normas o códigos de vestimenta, pero hay veces que estos códigos son demasiado estrictos hasta el punto de tener que pasar un “control” con uno de los encargados del local para poder ir en la fecha indicada. Esto es lo que le ha ocurrido en una discoteca de Madrid a Sofía, una usuaria de Twitter.

“Peinados sin mohicanas, sin degradados marcados. Vestimenta camisa o camiseta ancha pija. Nada de riñoneras, chándal y esas cosas. En general lo más pijos posibles”, comenta el relaciones públicas de la discoteca en la conversación publicada por esta usuaria. Sofía preguntaba por los precios del local para el próximo viernes, pero lo primero era explicar las normas para poder acceder al recinto.

“Si no se respeta esto, no se entrará ni por listas”, insiste. Sofía deja pasar las indicaciones del encargado, pero la conversación no queda ahí. El relaciones públicas del local quiere saber más acerca del grupo y le pregunta “cómo sois de ambiente”, una cuestión que sorprende a Sofía teniendo en cuenta que en un principio sólo preguntaba por los precios del local.