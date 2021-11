Madame Bovary soy yo.

Pero, lo dijera o no, ese hombre que está a punto de cumplir 200 años no pudo negar que, como hacen los mejores actores, se metía dentro de sus personajes, y el más elaborado y mejor construido de todos es, sin duda, el de Emma Bovary, de soltera Emma Rouault.

Este año cumplen 200 años Baudelaire y Flaubert, dos vidas paralelas, los dos pilares que sustentan la poesía y la novela francesas de nuestros tiempos modernos. No falta quien considera que la novela dejó atrás cualquier complejo con respecto a la poesía, a partir de la publicación de Madame Bovary, publicada primero por entregas en La Revue de Paris y en forma de libro un año más tarde.

Como en el caso de Las Flores del Mal de Charles de Baudelaire , publicado por las mismas fechas, Madame Bovary sufrió también denuncias ante los tribunales imperiales por atentado contra la moral pública. En el caso del poeta, su libro sufrió censura, multas y condenas judiciales, pese a lo cual, o gracias a lo cual, la fama de la obra no hizo más que aumentar. Sin embargo, la denuncia contra el novelista acaba en nada y la obra puede ser publicada sin mayores problemas y con gran éxito.

Este rechazo a la burguesía no podía írsele de ojo a los marxistas, o mejor a las hijas de Marx y, muy especialmente, a Jenny Eleanor Marx, londinense, madre del feminismo socialista, sindicalista, mano derecha de su padre y luego de Friedrich Engels y primera traductora al inglés de Madame Bovary, al igual que hizo con algunos textos teatrales de Ibsen, como Enemigo del pueblo o La dama del mar.

Morían jóvenes y por causas muy diversas aquella gente. Eleanor no llegaba a cumplir 45 cuando se quitó la vida. Baudelaire murió lejos de alcanzar los 50, perseguido por la sífilis contraída en sus muchos y frecuentes ires y venires de su vida en los prostíbulos parisinos. En cuanto a Flaubert, de vida más ordenada, pero interiormente no menos atribulada, no cumplió los 60.