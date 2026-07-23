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El incendio con afección en Villa del Prado (Madrid) evoluciona favorablemente, aunque las condiciones meteorológicas no son favorables
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El incendio con afección en Villa del Prado (Madrid) evoluciona favorablemente, aunque las condiciones meteorológicas no son favorables

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada, a petición de la Comunidad de Madrid.

EP
Columna de humo en Villa del Prado el 22 de julio de 2026.
Columna de humo en Villa del Prado el 22 de julio de 2026.Europa Press via Getty Images

Las labores de extición del incendio del incendio forestal originado en la localidad de Almorox (Toledo), con afección en el madrileño Villa del Prado, evolucionan favorablemente por la efectividad de los trabajos realizados durante la noche, aunque las condiciones meteorológicas no son favorables.

Ante esta situación se seguirá trabajando para consolidar el perímetro, han informado fuentes autonómicas madrileñas. 

Ya en la noche el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, confirmaba el comienzo del realojo de algunas urbanizaciones del municipio de Aldea del Fresno.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada, a petición de la Comunidad de Madrid, lo que provocó la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche, el confinamiento del municipio madrileño de Villa del Prado y el corte de la M-507 en sentido Navalcarnero y de la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el perímetro "se ha mantenido durante toda la madrugada sin variaciones". 

En este momento están trabajando 13 bombas forestales pesadas, dos cubas y tres mandos.

EP
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