Sara García destaca la similitud que hay entre ganar el Mundial y un viaje al espacio: "Es una cosa que nos une"

La astronauta española de la Agencia Espacial Europea y bióloga molecular, Sara García Alonso, ha sido entrevistada en DAZN para hablar de la conquista por parte de la selección española de fútbol de la segunda estrella mundial, un logro y un día irrepetible que ha comparado con una misión espacial.

Sandra Díaz, la periodista de la plataforma deportiva, le ha preguntado por cómo es la preparación para días claves en los que toda la responsabilidad recae sobre sus hombres. "Sabes lo que es prepararte para un día único, e irrepetible, que es algo que tú también estás haciendo con ese viaje al espacio. Entonces, ¿cómo crees que los futbolistas, que para un día que para ellos evidentemente levantar una Copa del Mundo puede ser irrepetible, pueden estar manejando esa presión?", le ha cuestionado a la astronauta leonesa.

García Alonso ha ratificado esa afirmación diciendo que "hay muchísimas similitudes porque es verdad que te preparas toda la vida para un momento único".

Ahí ha destacado la labor de equipo que hay detrás: "Es verdad que eres la cara visible, pero eres una pieza más de un equipo muy complejo en el que no son solo los jugadores en el caso del Mundial ni los astronautas en el caso de las misiones espaciales. Es un conjunto de personas que hacen eso posible y la emoción y los nervios son compartidos".

Por ello, la astronauta ha destacado que en este momento "todos somos de La Roja" y ha deseado que, si le llega la oportunidad de realizar una misión espacial, tenga a la población española y mundial apoyándola.

"Espero que, si en algún momento estoy en un cohete a punto de estar en una misión espacial, pueda sentir que toda España está conmigo en ese cohete, como vimos por ejemplo en las misiones Artemis, como unió prácticamente a toda la humanidad. Creo que esta es una cosa que nos une", ha asegurado.

Finalmente, ha concluido diciendo que esa es la razón por la que le gustan tanto los Mundiales, ya que son fechas en las que "todos vamos en la misma dirección".