‘Madre coraje y sus hijos’ vs. ‘Ricardo III’, el paso a dos de Blanca Portillo e Israel Elejalde

El estreno de la semana es sin duda alguna Ricardo III de Shakespeare en versión de Antonio Rojano dirigido por Miguel del Arco y protagonizado por Israel Elejalde en el Pavón Teatro Kamikaze. Coincide en cartelera con Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht versionado y dirigido por Ernesto Caballero y protagonizado por Blanca Portillo. Actor y actriz que forman una aparentemente extraña pareja de baile en la que no se hubiera pensado de no haberse juntado en Madrid por esos azares del destino que son las programaciones de un teatro. Dos fuerzas actorales interpretando dos personajes que, en estos montajes, están enfebrecidos y son huracanes humanos que arrasan y arrasarán allá por donde pasen.

Llama la atención que ambos directores hayan tomado la misma decisión de convertir a estos personajes en fuerzas vivas de la naturaleza humana. En el primer caso, Ricardo III, es un saco de podrida ambición desmedida. El juego es tenerlo todo de todos frente al no tener nada de nadie. El entremedias no es una opción. El individuo que reina o que gobierna, o que quiere reinar o gobernar, esquilma a sus semejantes a los que quita, no solo su dinero, sino sus vidas en sentido real o figurado. Ricardo, como ya se ha dicho, lo quiere todo: el trono, las mujeres del rey y sus cortesanos, sus hijos, su dinero, la gloria que en tiempos como estos es mediática o no es gloria.