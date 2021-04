Qué es Madrid

Al final, Madrid se encajó como comunidad, no aprobándose su Estatuto hasta el año 1983 -el último junto a Castilla y León-, ya que no tenía ni órgano preautonómico. Una historia muy diferente a la de hoy, en la que se ha construido con los años esa imagen de autonomía, esa identidad como unidad dominada desde el año 1995 por el Partido Popular . Desde entonces se ha venido trabajando por un modelo de corte neoliberal, en el que la administración intenta presentarse como palanca económica del sector privado. La propia web de la región lo dice tal cual: “Un Gobierno Regional dedicado a la mejora continua del clima de negocios y atento a las necesidades del inversor”.

“Madrid es la almendra de la M-30 y el aeropuerto. Vive de esto. También tiene las grandes sedes de las multinacionales. Tiene una conectividad con América Latina. La ciudad funciona, con Carmena o con Almeida”, explica el economista José Carlos Díez sobre el modelo económico imperante. “La parte privada funciona muy bien”, añade, para luego decir que le falta “un plan”: “Las universidades no están bien dotadas, la parte del ecosistema de innovación tampoco, tiene mucho más potencial de lo que se aprovecha”. “Debería aspirar a ser un gran hub digital europeo y mundial, atraer más nómadas europeos y empresas del mundo digital. Y debería ser más generosa y compartir más con el resto de España. No tiene gran sentido que lo centralices todo cuando eres un gran hub de servicios que vive del resto de España”, concluye, para luego apreciar que cree que el ‘sorpasso’ a Cataluña se debe más por el procés que por los méritos de Madrid.

Esto lleva a que muchas veces Madrid se crea el centro del país, el centro del debate, creándose una burbuja que no tiene mucho que ver con el resto de la nación. La politóloga Ana Sofía Cardenal lo explica así: “Madrid juega un papel importantísimo porque es la capital política y porque hoy es un motor económico. Siempre ha concentrado a todas las instituciones del Estado, esto no ha cambiado, pero hoy sabemos que tiene una capacidad de atraer inversiones. Ahora ya es motor económico, que no lo había sido tradicionalmente”.

“Esta cosa de Madrid como modelo económico tiene un efecto polarizador territorial. Madrid tiene un Estado detrás, y Barcelona, no. Esto puede hacer hasta más difícil arreglar el problema territorial”, considera, antes de incidir en que en la comunidad el Partido Popular tiene “su laboratorio”. “Pero esto puede ser contraproducente porque puede hacer que otras comunidades -en esto ha estado Cataluña siempre sola- se alíen para hacer contrapreso. Hace falta hacerlo”, agrega.

Esto, por ejemplo, ya se ve en que en el Parlamento hay partidos de la periferia que “se siente olvidada”, añade. “Esto podría ir a más y fortalecerse”, continúa esta politóloga. “Madrid no es España”, subraya Cardenal ante esa burbuja de políticos y medios. Y hace una reflexión: “En Madrid el PP es hegemónico, pero el Gobierno central es de izquierdas y se apoya en partidos de ámbito periférico territorial. Esto te demuestra que Madrid no es España. Esto podría acabar consolidándose”. “El PP no puede exportar este modelo a otros territorios porque no tienen la riqueza de Madrid, ese efecto capitalidad”, hilvana la politóloga y profesora de la UOC.