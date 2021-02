Mamen Mendizábal se enfada como pocas veces ante una de las noticias del día

Este jueves se conoció que la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubió, propuso quitar el móvil a los pacientes a la hora de hacer traslados al Hospital Isabel Zendal.

En una reunión de responsables, a cuya grabación ha tenido acceso la Cadena SER, Rubio pidió derivar más pacientes al nuevo hospital madrileño ante la falta de trabajadores, especialmente de enfermería, que ya habían sido enviados al Zendal.

“Nos quitan al personal, el personal está en el Zendal... Es que vamos a entrar en una espiral. No tenemos profesionales porque están allí pero no les mandamos pacientes y nos quejamos de que no tenemos profesionales. (...) Mándalos al Zendal”, afirmó Rubio en la grabación.

En la reunión Rubio llegó a cuestionar que los pacientes puedan contactar con sus familiares para decidir sobre el trasladado. Incluso sugirió que los enfermos dejen el móvil en un taquilla para así poder comunicar el traslado cuando “esté saliendo del hospital”.

Esta noticia indignó, tal y como se pudo ver en Twitter, a prácticamente todo el mundo: desde sanitarios hasta pacientes pasando por la población general.

Mamen Mendizábal, la presentadora de Más Vale Tarde, mostró su tremendo enfado durante la entrevista con Rubén Herrera, un sanitario del Hospital de Alcalá de Henares.

“A mí padre le quitan el teléfono móvil si está ingresado para que no me pueda comunicar con él, y aprovechando que se lo han quitado le trasladan de hospital cuando tenemos el derecho de atención hospitalaria que queramos y la monto”, aseguró la presentadora visiblemente enfadada.