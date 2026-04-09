El FMI habla de que la crisis derivada de la guerra en Irán será "grande, global y asimétrica"

Una guerra con terribles consecuencias para todo el mundo. Así es como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encendido las alarmas sobre el efecto negativo del conflicto en Irán. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, ha asegurado este jueves que la situación en Oriente Medio pone en riesgo a la economía internacional.

Georgieva ha defendido que la guerra provocará una crisis "grande, global y asimétrica", antes de anticipar que las reuniones de primavera con el Banco Mundial servirán para recortar las previsiones de crecimiento.

"Incluso nuestro escenario más optimista implica una revisión a la baja del crecimiento", ha zanjado en el discurso de apertura de las reuniones de primavera la directora gerente del FMI.

"Cuando recibamos a los ministros y gobernadores de bancos centrales en nuestras reuniones de primavera la próxima semana, nos centraremos en cómo afrontar mejor este último impacto y mitigar el sufrimiento de las economías y las personas", ha asegurado.

Y es que para el FMI los efectos de esta crisis, con una caída del 13% del flujo diario de petróleo o del gas natural licuado (GNL) de hasta el 20%, provocarán fuertes perturbaciones en la economía mundial.

Subidas de precios

La institución monetaria ha defendido que el desarrollo del conflicto, con la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, será el que determine el próximo capítulo de consecuencias económicas.

Georgieva ha justificado que, no obstante, que las economías sufrirán subidas de precios en los productos relacionados con la energía, incertidumbre por la inflación y efectos como posibles subidas de tipos de interés.

"Sabemos que, con el tiempo, una parte significativa del impacto se disipará, dejándonos en un nuevo equilibrio", ha expresado, en referencia a la subida a corto plazo de la inflación.

"Por ahora, conviene esperar y observar, mientras los bancos centrales enfatizan su compromiso con la estabilidad de precios, pero mantienen la calma, con una mayor disposición a actuar si su credibilidad se ve comprometida", ha afirmado la directora del FMI.

Sin embargo, si "las expectativas de inflación amenazan con desestabilizarse y desencadenar una costosa espiral inflacionaria, los bancos centrales deberían intervenir con firmeza mediante aumentos de tasas".

Más pobreza

La directora del FMI ha asegurado en su intervención que los problemas en las cadenas de suministro podrían hacer tambalear la seguridad alimentaria de 45 millones de personas en todo el mundo.

El FMI ha calculado que en el corto plazo el organismo internacional aumentará entre 20.000 y 50.000 millones de dólares (entre 17.000 y 43.000 millones de euros) su balanza de pagos para apoyar a los países.

Kristalina Georgieva ha indicado que "este rango sería mucho mayor de no ser por la sólida formulación de políticas de muchas economías emergentes de mercado, incluidas algunas de las más grandes, a lo largo de las décadas", y ha añadido que el FMI cuenta con "con los recursos suficientes para afrontar esta perturbación".