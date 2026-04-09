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Netanyahu dice que ha dado órdenes para iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible
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Netanyahu dice que ha dado órdenes para iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible

Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de la paz entre Israel y Líbano.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un grupo de rescatadores trabaja en un edificio hundido por el ataque masivo de Israel del 8 de abril de 2026 sobre Beirut (Líbano), que dejó más de 250 muertos.
Un grupo de rescatadores trabaja en un edificio hundido por el ataque masivo de Israel del 8 de abril de 2026 sobre Beirut (Líbano), que dejó más de 250 muertos.Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que ha dado órdenes para iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible. Según ha detallado el líder de Israel este jueves, las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de la paz entre Israel y Líbano.

"Ante las reiteradas peticiones del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer instruí al gabinete para que comenzara dichas negociaciones lo antes posible", ha señalado el mismo a través de un comunicado. "Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano", ha agregado. 

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Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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