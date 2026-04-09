Netanyahu dice que ha dado órdenes para iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible

Un grupo de rescatadores trabaja en un edificio hundido por el ataque masivo de Israel del 8 de abril de 2026 sobre Beirut (Líbano), que dejó más de 250 muertos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que ha dado órdenes para iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible. Según ha detallado el líder de Israel este jueves, las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de la paz entre Israel y Líbano.

"Ante las reiteradas peticiones del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer instruí al gabinete para que comenzara dichas negociaciones lo antes posible", ha señalado el mismo a través de un comunicado. "Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano", ha agregado.

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