Marta Ortega asumirá la presidencia de Inditex en sustitución de Isla

Europa Press Entertainment / Europa Press via Getty Images Marta Ortega, en una foto de archivo.

Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex, con efectos inmediatos. José Arnau Sierra, por su parte, se mantiene como vicepresidente del consejo de administración, según ha informado este martes la compañía. Pablo Isla continuará como presidente de la compañía hasta el próximo 31 de marzo.

Un proceso de relevo generacional

Con ello, el consejo de administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. Los nombramientos serán sometidos a la ratificación de la próxima junta general de accionistas. Desde la Cadena SER, el periodista Javier Ruiz ha explicado que estos cambios se enmarcan en un proceso de renovación que no supondrá cambios en la línea estratégica de la compañía.

Por su parte, Marta Ortega ha afirmado sentirse “profundamente honrada y comprometida” por la confianza que se ha depositado en ella. “Me siento enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”, ha subrayado.

“He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”, ha afirmado la hija de Amancio Ortega.