Marta Torné: "Se pensaban que era yo Angelina Jolie"

El programa Viajeras con B estrena este sábado su cuarta temporada en laSexta. Marta Torné, Ana Milán, María Pombo, Silvia Abril y Amaia Valdemoro vivirán aventuras para el recuerdo en unas escapadas a Fuerteventura, Islandia, Kenia, Jordania y Escocia, que, en sus propias palabras, han cambiado sus vidas.

Marta Torné es la única que no ha tenido que salir de España para encontrarse a sí misma en un viaje muy animal a Fuerteventura. Muy animal porque ha podido viajar con su mascota, un perro llamado Rufus.

Tras su paso por MasterChef, del que guarda un buen recuerdo a pesar de la dureza del concurso, Torné se ha embarcado en un viaje en el que tenía todas las papeletas para convertirlo en un fiasco. “Soy la peor candidata para hacer un viaje de aventuras, me da miedo volar, miedo a las alturas, si hace frío... Me proponían cosas como subir a camello y decía no, saltar en paracaídas y decía no. Me hacía ilusión hacer un viaje con Rufus y no es una tarea sencilla. Fue una pasada, enfocarlo al tema de los animales. Volví que me cambió la vida”, ha señalado en una charla con ElHuffPost, medio que dice no conocer.