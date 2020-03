Martínez-Almeida, el alcalde inesperado

Un político al que nadie esperaba ver hace un año en el despacho más grande del Palacio de Cibeles. No era ni siquiera la opción favorita de Pablo Casado para encabezar la batalla contra Manuela Carmena, llegando a la contienda de rebote y como el menos popular y mediático de todos sus rivales: la exalcaldesa de Más Madrid, Pepu Hernández (PSOE), Begoña Villacís (Ciudadanos) y Javier Ortega Smith (Vox). Pero la vida da muchas vueltas y pacto a tres le otorgó el bastón de mando a pesar de haber tenido los peores resultados del PP.

Una actitud que choca con la del líder de su partido, Pablo Casado, que cada día emplea un tono más duro, y con la de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que carga todas las culpas a La Moncloa y no admite ni los recortes durante estos años en la Sanidad por parte de su partido.

“Durante ocho o nueve meses, antes de la crisis, solo había gobernado para los suyos. Lo tenía clarísimo. No había otra voz en el gobierno municipal que fuera el malo. Él era el bueno, el malo, todo. Y tomaba medidas muy de derechas contra el medio ambiente, atacando directamente a los ecologistas. Era un alcalde muy poco institucional”, comentan las fuentes.

En la oposición distinguen su papel y el de Ayuso constantemente: “La Comunidad no está haciendo política, el alcalde sí. Ella está haciendo comunicación, quiere tener entidad como Esperanza Aguirre. Está dirigida por Miguel Ángel Rodríguez”. Pero también enfocan en el PSOE que Almeida había sido hasta ahora un “provocador”, con frases como la de Notre Dame: “Le gusta jugar en la política, lo hizo para ganarse a la derecha, a Vox”.

No obstante, Maestre indica varios “graves errores” de Almedia durante estos días: “negar hace unos días que dos trabajadores de la EMT hubieran fallecido a causa de esta enfermedad intentando provocar por Twitter una polémica con Íñigo Errejòn que creemos carece de sentido, sobre todo porque estamos hablando de la vida de dos personas, o sea de un hecho muy doloroso que no merece esta reacció hooligan”.

“En cuanto a su gestión política de la crisis, el ayuntamiento es una administración que no tiene demasiadas competencias en esta crisis, aún así echamos en falta que no haya sido más resolutivo y crítico con Ayuso sobre la situación de las residencias de ancianos, no haya garantizado la alimentación saludable de las familias más vulnerables o con su falta de previsión para la compra de material sanitario”, agrega.