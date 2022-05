Lo que los médicos quieren que sepas sobre el aborto

Uno de los mitos más comunes sobre el aborto es que es un procedimiento peligroso y dañino para la salud de la madre.

Un informe de 2018 analizó la seguridad de varios métodos de aborto —medicación, aspiración, dilatación y evacuación e inducción— y concluyó que son métodos seguros y eficaces y que las complicaciones son poco frecuentes.

Lo que pone en peligro la salud de las madres son las barreras y restricciones que los legisladores firman para impedir que las pacientes accedan fácil y rápidamente al aborto. Algo que sí que está claro es que retrasar la atención al aborto aumenta el riesgo de complicaciones.

Algunos estados exigen a los médicos que informen a sus pacientes de que existe una supuesta relación entre el cáncer de mama y el aborto, a pesar de que es un vínculo ya ampliamente desmentido por el consenso médico, asegura la doctora Jennifer Kerns, profesora asociada del departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias de la Reproducción de la Universidad de California.

Otros temen que los abortos causen infertilidad, pero las investigaciones tampoco encuentran relación entre los abortos y la capacidad de concebir en el futuro. Tampoco hay pruebas de que los abortos aumenten el riesgo de complicaciones (por ejemplo, partos prematuros) en caso de un futuro embarazo.

Otro de los mitos falsos de mayor calado es que los abortos aumentan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. “Hay un gran número de estudios que demuestran que el aborto no causa problemas de salud mental”, asegura Kerns, que señala que las pacientes en general sienten alivio cuando superan el proceso.

Lo que sí se sabe es que los embarazos no deseados pueden causar depresión materna y estrés durante la crianza del bebé. Y estos problemas de salud mental no desaparecen fácilmente con el tiempo, sino que a menudo son duraderos y afectan a las mujeres que han llevado a término embarazos no deseados.

Muchas personas creen que el embarazo es fácil de evitar, pero no es tan sencillo. Kerns atiende a muchas personas de todas las clases sociales y edades que buscan un aborto. Los anticonceptivos, aunque son muy útiles, no son infalibles.

“Incluso cuando se utilizan métodos anticonceptivos y prácticas sexuales seguras, tener la opción de abortar es fundamental para la salud física y mental de la mujer”, afirma Simon.