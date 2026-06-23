El Brexit explicado con una cesta de la compra: por qué llenar el carrito en Reino Unido es hoy más caro que antes

Si hubiera que explicar el Brexit con una única imagen, probablemente sería una cesta de supermercado.

Cuando los británicos votaron a favor del Brexit en 2016, la campaña estuvo dominada por debates sobre soberanía, inmigración y control de las fronteras. Sin embargo, uno de los efectos más visibles años después puede encontrarse en un lugar mucho más cotidiano.

Si hubiera que explicar el Brexit con una única imagen, probablemente sería una cesta de supermercado. Antes, los productos europeos llegaban a Reino Unido prácticamente sin obstáculos.

Imaginemos un supermercado británico cualquiera. En una misma cesta aparecen tomates de España, queso de Francia, pasta de Italia, vino de Portugal y naranjas de Grecia.

Antes del Brexit, todos esos productos circulaban libremente dentro del mercado único europeo. Los camiones cruzaban fronteras sin apenas trámites y los costes administrativos eran mínimos. Hoy la situación es distinta. El recorrido que realizan para llegar hasta allí es más caro, más lento y más burocrático.

Antes: una autopista comercial sin peajes



Mientras Reino Unido formó parte de la Unión Europea, las mercancías podían moverse prácticamente sin obstáculos. Un productor español enviaba tomates a Londres igual que podría enviarlos a Madrid o Barcelona.

No había declaraciones aduaneras complejas, controles sanitarios sistemáticos, certificados adicionales ni retrasos fronterizos significativos. Eso reducía costes para productores, distribuidores y supermercados. Y esos menores costes terminaban reflejándose en el precio final para el consumidor.

Un manifestante antibrexit ondea banderas de la UE y de Ucrania durante una protesta frente al Parlamento británico en Westminster, Londres, el 5 de marzo de 2025. Isabel Infantes / Reuters

Después: más papeleo para cada producto



Con el Brexit, Reino Unido abandonó el mercado único y la unión aduanera. Eso significa que cada envío procedente de la Unión Europea debe cumplir nuevos requisitos.

Un exportador de queso francés, por ejemplo, necesita documentación aduanera, certificados sanitarios, declaraciones de origen y controles fronterizos en determinados casos.

Ninguno de esos trámites es gratuito. Las empresas necesitan personal adicional, asesores y más tiempo para completar los procedimientos. Todo ello incrementa los costes.

El efecto dominó en los supermercados



Supongamos que un importador británico recibe un camión con frutas y verduras españolas. Si el transporte se retrasa varias horas o días debido a controles burocráticos, el coste aumenta.

Si además necesita contratar especialistas para gestionar la documentación, vuelve a aumentar. Y si algunos proveedores europeos deciden dejar de exportar porque ya no les resulta rentable, disminuye la competencia. El resultado es, indefectiblemente, precios más altos.

El problema de los alimentos frescos



Los productos perecederos son especialmente sensibles. Frutas, verduras, pescado o carne dependen de cadenas logísticas muy rápidas.

Un retraso de apenas unas horas puede provocar pérdidas económicas. Por eso muchos distribuidores británicos han advertido en los últimos años de mayores costes y menores márgenes para determinados productos frescos.

Cuánto se ha encarecido la cesta de la compra para los británicos

Veamos datos concretos y bajados a la realidad cotidiana: para un hogar británico medio, la cesta de la compra es hoy claramente más cara que antes del Brexit. Los alimentos han subido en torno a un 25% desde finales de 2019, y los estudios estiman que unos 8 puntos de esa subida (aproximadamente un tercio) se deben específicamente al Brexit, egún la London School of Economics (LSE), lo que ha añadido unas 200 a 250 libras (231 a 289 euros) extra al año en comida por hogar.

Así, productos muy expuestos a trámites y costes extra por venir de la UE —como ciertas carnes frescas y quesos— han subido unos 10 puntos porcentuales más que productos similares no afectados por las nuevas barreras comerciales.

Tras el referéndum, entre 2016 y comienzos de los 2020 se detectaron subidas especialmente fuertes en básicos como mantequilla (+30%), azúcar (+23%) y plátanos (+11%), según Tuc, la organización de consumidores británica.

Otro análisis sobre bienes cotidianos encontró, por ejemplo, que el café de filtro y los plátanos subieron un 10% y una copa de vino en hostelería un 8% desde el voto del Brexit, imputando buena parte de ese aumento al encarecimiento de importaciones, según publicó Independent.

La libra también influye



El Brexit no solo introdujo barreras comerciales. También afectó al valor de la libra esterlina. Tras el referéndum de 2016, la moneda británica perdió valor frente al euro y otras divisas internacionales.

Cuando una moneda se debilita, las importaciones se encarecen, los productos extranjeros cuestan más, los consumidores terminan pagando precios superiores. Por eso, parte del aumento del coste de la cesta de la compra no se explica únicamente por las aduanas. También influye el comportamiento de la moneda.

¿Todo es culpa del Brexit?



La respuesta lógica y rápida es un no. Los economistas coinciden en que otros factores han tenido un papel importante, como la pandemia, la crisis energética, la guerra en Ucrania, la inflación global y el aumento de los costes logísticos.

Sin embargo, numerosos estudios concluyen que el Brexit ha añadido costes específicos que no existían cuando Reino Unido pertenecía al mercado único europeo.

Si hubiera que explicar el Brexit con una única imagen, probablemente sería una cesta de supermercado.

Antes, los productos europeos llegaban a Reino Unido prácticamente sin obstáculos.