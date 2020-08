“¿Por qué hay que imponer a la gente que lleve mascarilla? Si quiero protegerme, me la pongo yo, me alejo de los demás y me echo gel hidroalcohólico”. Este comentario de un oyente de la emisora de radio francesa France Inter demuestra que los descerebrados antimascarillas no sólo existen en España.

La conversación radiofónica demuestra, por otro lado, que cada vez que se manifiesta una persona antimascarilla hay alguien que puede darle fácilmente una réplica cortante, sólo basándose en la ciencia y en la experiencia vivida estos meses con el coronavirus. Esta vez ha sido el turno de Gilles Pialoux, jefe de enfermedades infecciosas del hospital Tenon en París.

“Hay algo que me indigna profundamente, y es la idea de que llevar mascarilla no merece la pena. Cuando la mascarilla se describe como un atentado contra las libertades, a los médicos nos parece inaudito, sobre todo a los que trabajan en reanimación”, ha lanzado Pialoux en la entrevista radiofónica emitida este lunes.

“La respiración artificial durante 26 días sí es un atentado contra las libertades”, ha proseguido con ironía haciendo referencia al duro camino por el que pasa un paciente de Covid-19 en la UCI. “La reeducación después de una larga reanimación también es un ataque contra las libertades”, ha añadido.

“Hace falta una cultura de mascarilla”

Gilles Pialoux se declara favorable al uso de “mascarilla en todas partes”, algo que no es obligatorio todavía en Francia. “Hace falta una cultura de mascarilla, una cultura de medidas barrera. En la primera ola fracasamos a la hora de dar un mensaje claro”, ha reconocido el virólogo.

“La sensación actual es de que todavía no estamos preparados”, ha admitido Pialoux, que dice estar “inquieto” y “enfadado”. “Creo que no hemos aprendido las lecciones de esta primera ola, mientras que vemos que el virus sigue circulando, que circula un poco más”, ha lamentado.

“El mensaje que debe darse sobre la mascarilla es que claramente te protege, pero también protege a los demás. Así estás protegiendo a tu compañero de oficina, que quizás vive con un niño que tiene una patología crónica, o cuyo padre quizás tiene obesidad”, ha ilustrado el experto.

Este mensaje podrían asumirlo los centenares de personas que este domingo se manifestaron en Madrid en contra del uso de mascarillas y de la vacuna, personas que incluso llegan a cuestionar la propia existencia de la enfermedad.