México es un país feminicida

″¡Fuera hombres!”. Era el grito del primer contingente, el separatista, el de las brujas que piden respeto para que en ese primer contingente no se metan hombres. Pero los hombres, no las respetan. Ellas los sacan. Ellas están furiosas.

Vestidas de negro, aparecieron miles de figuras de mujer, detrás de un espeso humo morado y rosa. Avanzaron. Se veían furiosas. Y la gente tenía miedo. Ellos tenían miedo. Pero ellas no. Y les encantó lo fuertes que se sentían juntas. Les encantó no tener miedo, porque el miedo las tenía hartas.

¿Por qué el vandalismo?, se pregunta la mayoría indignada. Las brujas no se detuvieron: rompían vidrios, pintaban los muros, lanzaban consignas, corrían a los periodistas hombres. “Ya les hemos dicho a los medios que envíen a mujeres”, recalcaban. Pero nadie las escucha, nadie las respeta.

¿La efervescencia con la que suben los ánimos en una manifestación feminista, un viernes 16 de agosto, será la misma efervescencia con la que un feminicida agrede a una mujer? No lo sé, pero me lo preguntaba, mientras las brujas vandalizaban el Metrobús: VIOLAN, escribían. “VIOLADOOORES”, gritaban.

Ellas están enojadas, están furiosas, están frustradas, están enloquecidas, están HISTÉRICAS. Eso son: las brujas, locas e histéricas que no se conforman con lo que son: MUJERES.

Entre los gritos, ese. Entre todos los gritos, ese se me queda en el alma. Me recorre el cuerpo y me llena de escalofríos... ¿Cuánta maldad, es que cuánta violencia hemos vivido? A mi lado chicas violadas, igual que yo. A mi lado, chicas golpeadas, igual que yo. A mi lado, chicas acosadas, igual que tú y que yo. A mi lado, brujas, como nosotras.

¿Cuál fue la razón de vandalizar el Ángel, nuestro sagrado Ángel de la Independencia?, preguntan. ¿Razón?, ¿cuál razón? Nosotras no estábamos movidas por la razón. Nadie estaba en razón. Éramos las sinrazón. Éramos la locura. Éramos la tristeza, la furia, la desesperanza, la soledad... el miedo. No pregunten pendejadas. No existe la razón en una situación límite como esta que vivimos las mujeres mexicanas.