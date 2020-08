Miguel Bosé sospecha "que hay algo dictatorial" tras la vacuna pero niega ser un conspiranoico

El cantante Miguel Bosé se ha vuelto a grabar en su casa para referirse, esta vez, a la vacuna del coronavirus, a la que, como a nadie puede sorprender, se opone.

Tras el vídeo de este viernes publicado en Instagram en el que mostraba su oposición a llevar mascarilla pese a que él hace la compra con mascarilla, Bosé explica ahora por qué se opone a las vacunas, pese a que él se ha puesto vacunas: “Me puse la fiebre amarilla, el tifus, las cosas necesarias”.

Como un abuelo contando batallitas, Bosé dice que las de antes sí que eran buenas vacunas, no como las de ahora. “Na que ver (sic) con las vacunas que se usan hoy o se fabrican hoy”. El cantante dice que no está “de acuerdo” con “determinados elementos” que tienen las vacunas, aunque no diga cuáles.

Por este motivo, Bosé afirma que hay “determinadas vacunas” (de nuevo, no dice cuáles) que no se las va a poner. “Espero que no me obliguen a ponérmelas”, dice el cantante, que teme que sean “condicionantes”, es decir, que se impida viajar, “ir a la escuela” o realizar conciertos a quien no se la haya puesto.