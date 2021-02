Los Mossos detienen a Pablo Hasel en el rectorado de la Universidad de Lleida

El rapero ha sido detenido minutos antes de las las 8:30, después de que los agentes hayan identificado uno por uno a los activistas, que rodearon al rapero para dificultar su arresto. Según los Mossos, no ha habido ni incidentes graves ni heridos.

La policía, no obstante, ha podido sortear con facilidad las barricadas que habían situado en las entradas del edificio el medio centenar de activistas encerrados junto a Hasel en el rectorado, que han sido arrinconados por los agentes para proceder a la detención del cantante.

En el interior del edificio se encontraban también numerosos periodistas y reporteros gráficos que han pasado la noche junto a los activistas y el propio Pablo Hasel.

“Hay muchos casos como el mío que demuestran que no hay libertad de expresión en España. Es imposible ir a por cada persona que diga determinadas cosas, pero basta con ir a por unos pocos para asustar al resto y que tenga miedo a la hora de expresarse. Eso significa que no hay libertad de expresión y, sin ella y otras libertades que se vulneran, no hay democracia”, explicó Hasel a El HuffPost este lunes desde su encierro en el rectorado.