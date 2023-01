Nadie esperaba, ni de casualidad, que Olona titulase así esta comentada foto de Yolanda Díaz

En las últimas horas se ha hecho viral en Twitter una imagen de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un salón de belleza haciéndose la pedicura. Una imagen que la extrema derecha ha usado para criticar a la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho “cosas de comunistas” con la imagen de Díaz y, después, ha comparado que Francisco Álvarez Cascos haya ganado, según ABC, 4,7 millones de euros con “negocios opacos” con que Díaz se haga los pies.

“Radiografía de la casta política que ha pastoreado España los últimos 40 años”, ha dicho concretamente el portavoz de la formación ultra.

También ha entrado al trapo de la fotografía la exdirigente de Vox Macarena Olona, que ha respondido a un tuit de una cuenta fan de Juan Carlos Girauta que ha compartido la imagen de la ministra con un “titula la foto”.

″¿Y?”, ha dicho Macarena Olona sobre la instantánea de Yolanda Díaz leyendo un libro mientras se hace la pedicura. No es la primera vez que Olona sorprende con sus comentarios sobre Yolanda Díaz. Hace unos días dijo en Twitter sobre la minsitra: “Muchas diferencias. Pero no me impide reconocer que cada miércoles era un auténtico reto enfrentarme a ella”.