Ni mala carne ni comunismo: en Reino Unido flipan con España (para mal) por algo muy distinto

Ni la carne española, ni el comunismo, ni la votación de la reforma laboral. Todos esos temas están pasando más o menos desapercibidos en Reino Unido. Pero no así otro asunto en el que se está fijando los principales medios de comunicación de ese país: la delicada situación de Doñana y el papel que en todo ello está teniendo el Gobierno andaluz del PP.

El diario The Guardian es el último en poner el foco en el asunto con un artículo en el que se asegura que las plantaciones ilegales de fresas “amenazan el futuro de los humedales españoles”.

En el mismo texto se destaca que la oposición está avisando de que la propuesta de amnistía a la extracción ilegal de agua en el parque nacional de Doñana “amenaza con un desastre” para uno de “los pulmones verdes de Europa”.

El rotativo señala que el suministro de agua a Doñana se ha reducido “drásticamente en los últimos 30 años” a causa del cambio climático, la agricultura y la contaminación minera. Y es más: dice que ahora se avecina una nueva crisis, ya que las autoridades regionales planean dar una amnistía a los agricultores que aprovechan ilegalmente su acuífero para alimentar el floreciente sector de la fresa.

The Guardian explica que nueve años después de que la Unesco advirtiera que el patrimonio mundial de la zona se estaba poniendo en peligro por estas explotaciones ilegales, “la rama regional del conservador Partido Popular (PP), que gobierna Andalucía en los últimos tres años”, ha anunciado una propuesta para “regularizar las explotaciones ilícitas y pozos que se extienden a lo largo de 1.460 hectáreas cerca del espacio natural protegido”. “El miércoles, el parlamento andaluz votará si se inicia el trámite legislativo”, señala.

De hecho, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que el 18 de febrero se reunirá en Madrid con representantes de la Unesco para “intercambiar estrategias para defender Doñana” al hilo de la proposición de ley que PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han registrado en el Parlamento andaluz para regularizar unas 1.400 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana, en la zona del Condado de Huelva.

The Guardian recoge los argumentos del PP, que afirma que la medida ayudaría a “salvaguardar derechos históricos y una actividad tradicional desde tiempos inmemoriales”. Mientras, el periódico señala que quienes se oponen a esos planes temen que traiga más desastres para el medioambiente local.

Por ejemplo, se hace eco de la postura de Ecologistas en Acción, que describe a Doñana como “un rehén de la agricultura”, y de SEO BirdLife, que ve el plan como “un nuevo asalto al espacio natural de Doñana que favorece la proliferación de regadíos y va en contra de la legislación autonómica, nacional, europea e internacional”.

“La propuesta de ley se produce ocho meses después de que el tribunal de justicia europeo dictaminara que España no había cumplido con sus obligaciones para prevenir la extracción ilegal de agua en los alrededores de Doñana y no había tomado las medidas necesarias para frenar las ‘alteraciones significativas’ en sus hábitats protegidos”, subraya The Guardian.

Hace algo menos de un mes, otro diario británico, The Times, ya se fijó en la situación de Doñana y destacó que “miles de pozos ilegales excavados por cultivadores de fresas que roban agua de la reserva natural más grande de Europa” “están a punto de ser aprobados por un gobierno regional español, lo que ha provocado la protesta de los ambientalistas”.