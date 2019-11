No cambié un solo pañal en las primeras semanas de mi bebé, y ninguna madre debería

No solo fue una ayuda, sino también una cuestión de supervivencia. Casi no era capaz de moverme al principio: después de un desgarro del perineo de tercer grado, la sola idea de subir las escaleras para cambiar un pañal era inconcebible como poco. Sin embargo, así también me sentí apoyada. Me quitó presión. Estuve mucho menos sola de lo que habría estado si lo hubiera hecho todo yo sola, pero fuimos un equipo.