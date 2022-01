Australia cancela de nuevo la visa de Novak Djokovic y abre paso a su deportación

Daniel Pockett via Getty Images

El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, canceló este viernes nuevamente el visado del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación y le impide disputar el Open de Australia.

Djokovic llegó el 5 de enero a Melbourne con una exención médica que le permitía jugar en el Abierto de Australia sin estar vacunado, aunque después las autoridades de Aduanas le cancelaron el visado y lo detuvieron hasta el fallo judicial del lunes a favor del tenista.

“Hoy ejercí mi poder bajo la sección 133C (3) de la Ley de Migración para cancelar la visa que tenía el señor Novak Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, ha declarado Hawke.

La defensa legal del tenista serbio ya había dejado entrever que recurriría esta decisión en caso de que produjese. Los abogados de Djokovic deberán acortar al máximo los tiempos, puesto que el caso tendría que ser tratado este mismo fin de semana para que le diese tiempo a las autoridades judiciales a tomar una decisión. El abierto comienza a jugarse la próxima semana.

¿Qué supone la decisión?

La medida decretada por el Ministerio de Inmigración de Australia no afecta únicamente a corto plazo. Según ha dado a conocer The Guardian, la cancelación emitida por Hawke se clasifica como una decisión adversa según la sección 133C (3), por lo tanto Djokovic no podrá entrar en territorio australiano ni recibir otra visa mientras esté en el extranjero durante los próximos tres años.

Esta cuestión también tiene contempladas una serie de excepciones que podrán ser recurridas por el número uno del tenis mundial, que buscaba ganar su décimo Grand Slam.

Djokovic tiene un posible sustituto