Nueve trucos infalibles para ahorrar en calefacción

1. Aprovechar la luz del sol

Además de esto, si se cierran las puertas y las ventanas de aquellas habitaciones de la casa que no se utilizan habitualmente y se mantienen abiertas las del resto, se favorece que se mantenga el calor.

2. Utiliza las persianas

3. Ventilar el tiempo justo

4. Purgar los radiadores

Acostumbrarse a cuidar los sistemas de calefacción de su vivienda durante todo el año y no solo si surge un problema en el invierno se convierte en un beneficio a largo plazo. Antes de que lleguen las temperaturas más bajas, conviene purgar los radiadores y vigilar la presión para evitar pérdidas, señalan desde el Grupo Almansa .

Los radiadores hay que purgarlos al menos una vez al año. Así se consigue que no se acumulen pequeñas burbujas de aire en su interior que impiden que circule el agua con normalidad. Lo recomendable es hacerlo en otoño, antes de que comience el invierno, ya que se ha de hacer con la calefacción apagada y los radiadores fríos.

5. No cubrir los radiadores

A pesar de que se haya convertido en una costumbre e incluso se vendan radiadores toalleros para los cuartos de baño , la ropa recién lavada no hay que secarla en los radiadores. Cubrir los radiadores solo sirve para cortar el flujo de aire, lo que implica que la casa tarda más en calentarse. Si la caldera tiene que trabajar más, aumenta el importe de la factura. Por eso, tampoco es una buena idea poner un cubrerradiador, ya que hace de barrera.

6. La calefacción, a 21 grados

7. Bajar la calefacción al salir de casa

Eso sí, no tiene ningún sentido que la calefacción esté a 21 grados durante todo el día si resulta que por la mañana no hay nadie en casa. Hay que adaptarla al día a día del consumidor. Cuando no se esté en la vivienda conviene bajarla hasta los 15 o 16 grados.