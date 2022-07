Iglesias se ofrece como "un soldado" de Yolanda Díaz si le invita a la presentación de 'Sumar'

Iglesias ha recalcado que él ya no es portavoz de ningún partido y que tiene que “saber ubicarse”, si bien ha asegurado que si Díaz lo llama para asistir al lanzamiento del proyecto, estará “donde me digan que tengo que estar”: “Que a mí me llama Yolanda y me dice ‘necesito que estés’, pues yo soy un soldado y estoy donde me digan que tengo que estar”, ha subrayado el exlíder de Podemos.