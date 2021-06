Pedro Castillo, el humilde maestro al que las élites subestimaron

ERNESTO BENAVIDES via AFP via Getty Images

ERNESTO BENAVIDES via AFP via Getty Images Pedro Castillo, con un lápiz, símbolo de Perú Libre, desde la sede del partido, en Lima, el 25 de mayo de 2021.

ERNESTO BENAVIDES via AFP via Getty Images Castillo, en el centro, en un desayuno con su familia el día de la segunda vuelta electoral, en su casa de Chugur. A la izquierda de la foto, los padres del candidato; a la derecha, su mujer Lilia.

Cuando hizo el viaje Lima-Puña, Lasso sabía a dónde iba, pero verlo fue “más chocante y más doloroso”. “Es lo que viven millones de peruanos en el campo, completamente desconectados del Estado. No esperan nada del Estado, porque saben que ahí no llega”, sostiene.

Con Castillo, se ha “vuelto a la raíz, a la lucha de clases”, explica el periodista Marco Sifuentes. “A él las reivindicaciones identitarias ‘progres’ le dan por lo menos igual. Y ahora, con el resto de la izquierda juntándose alrededor de él, Castillo ha tenido palabras no diría feministas, pero al menos no machistas, que ya es bastante”, dice. “Si ahora tiene que amoldar su discurso y volverse ‘semiprogre’ para poder tener estos aliados, lo va a hacer. Porque él en lo que tiene ideas claras es en las reivindicaciones sindicales de los maestros”, apunta el periodista.

Como novato en política, Pedro Castillo también tiene limitaciones, y esto se ha visto a la hora de dar la réplica en debates o de aclarar sus propuestas en entrevistas. El documentalista Álvaro Lasso, sin embargo, considera que Castillo “ha demostrado que puede evolucionar”, y eso lo hace “mucho más auténtico y transparente”, dice.

Para la entrevista que le hizo Marco Sifuentes a Castillo en diciembre de 2020, el periodista no tuvo que contactar con nadie. Fue la persona que gestionaba la cuenta de Twitter de Castillo quien le escribió para proponerle esa entrevista. Entonces, el community manager advirtió a Sifuentes de que Castillo era un candidato nuevo, y le pidió “por favor” que no le hiciera ningún “ataque premeditado o emboscada periodística”. Meses después, cuando Marco Sifuentes ha intentado volver a entrevistar a Castillo para esta segunda vuelta electoral, no ha podido. La agenda del candidato, y virtual ganador de las elecciones en Perú, no se lo ha permitido.