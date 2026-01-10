Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Vaticano presionó a EEUU en Nochebuena para aclarar sus planes en Venezuela, según el Washington Post
Global
Global

El Vaticano presionó a EEUU en Nochebuena para aclarar sus planes en Venezuela, según el Washington Post

El reportaje también revela que Washington descartó finalmente una salida pactada y optó por respaldar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Nicolás Maduro, durante un acto público en Caracas, en una imagen de archivo.
Nicolás Maduro, durante un acto público en Caracas, en una imagen de archivo.Pedro Rances

El Vaticano intentó negociar un acuerdo para que Rusia llevara a Maduro al exilio, según ha afirmado este viernes The Washington Post. De acuerdo con el diario estadounidense, uno de los movimientos clave tuvo lugar en la Nochebuena, cuando el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y principal responsable de la diplomacia de la Santa Sede, pidió una reunión de urgencia al embajador de Estados Unidos ante el Vaticano para conocer los planes de Washington y ganar tiempo para una solución negociada. De hecho, según el diario, Parolin afirmó incluso que "Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro". 

Durante ese encuentro, Parolin preguntó si Estados Unidos se limitaría a atacar redes de narcotráfico o si buscaba abiertamente un cambio de régimen. Y, según los documentos a los que ha tenido acceso el periódico estadounidense, el cardenal reconoció que Maduro debía abandonar el poder, pero pidió a la administración Trump ofrecerle una salida segura para evitar un "derramamiento de sangre" y una mayor desestabilización en Venezuela.

"Lo que se le propuso a Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero"

"Lo que se le propuso a Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", dijo una persona familiarizada con la oferta rusa al diario citado. "Parte de esa petición era que Putin garantizara la seguridad", agregó.

El intento del Vaticano fue solo uno de los muchos esfuerzos diplomáticos fallidos —en los que también participaron Rusia, Qatar, Turquía y mediadores no oficiales, según el Washington Post— para encontrar un refugio seguro para Maduro antes de la operación militar estadounidense que terminó con su captura. Una semana después de aquella reunión en el Vaticano, fuerzas especiales de Estados Unidos arrestaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una redada que dejó al menos 100 muertos. 

El reportaje también revela que Washington descartó finalmente una salida pactada y optó por respaldar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como sucesora interina de Maduro, al considerar —según evaluaciones de inteligencia— que tendría más opciones de mantener el control del país y el apoyo de las Fuerzas Armadas que la líder opositora María Corina Machado.

Según The Washington Post, Maduro tuvo múltiples oportunidades para abandonar el poder y evitar la intervención militar, incluidas ofertas de exilio en otros países como Turquía o incluso Rusia, pero rechazó todas ellas, convencido de que Estados Unidos no actuaría. Esa negativa, concluye el diario, acabó "sellando su destino".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 