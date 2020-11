Pfizer, sobre su vacuna: "Fijaremos el precio para garantizar que haya poco o ningún gasto para la población"

Ese uso de emergencia no es sinónimo de aprobación definitiva [“no deja de ser un fármaco en investigación”, explicó al respecto el portavoz de la farmacéutica Janssen, Antonio Fernández, al hablar de la aparición inmediata de vacunas]. Implica el envío de una primera remesa para una parte limitada de la población bajo estrictos controles y seguimiento estrecho de los efectos médicos. Quién recibirá esas potenciales dosis iniciales es algo que no decidirá únicamente Pfizer, sino “en estrecha colaboración con iniciativas internacionales, gobiernos y otras partes interesadas”.

Así funciona este nuevo modelo de vacuna

La compañía aclara las líneas maestras del funcionamiento de dicha tecnología ARNm: “Es una molécula larga, compuesta de nucleótidos unidos en un orden único para transmitir las instrucciones genéticas para producir una o más proteínas o antígenos específicos para el SARS-CoV-2, como es la proteína “spike” o una porción de la misma llamada proteína de unión al receptor”.

“Cuando el ARNm de una vacuna está dentro de las células del cuerpo, las células siguen las instrucciones para producir las proteínas o los antígenos, que luego pueden mostrarse en la superficie celular y ser reconocidos por el sistema inmunológico del individuo vacunado, lo que genera una respuesta inmune al antígeno de la vacuna”, explican desde la división española.

“A diferencia de algunas vacunas convencionales, las de ARNm no son infecciosas y no hay necesidad de un vector viral para administrarla. Precisamente por no utilizar este elemento no hay riesgo de una respuesta de anticuerpos neutralizantes anti-vector, lo que permite una dosis de refuerzo repetida, que puede ser importante si se recomiendan vacunas adicionales en el futuro. Y por último, la tecnología empleada permite un desarrollo ágil si la vacuna necesita adaptarse rápidamente a posibles mutaciones”, detallan al respecto.