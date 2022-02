Piden una foto a Ana Milán y la respuesta de la actriz es épica

*Visualizo a @_ANAMILAN_ y me acerco*

Yo: Ana te puedes hacer una foto conmigo por favor?

Ana: Si claro!

Yo: Papá, hazme una foto con ella por favor.

Mi padre: Pero, quién es?

Ana: Una antigua profesora suya.

JAJAJAJAJAJA me encanta, me ha hecho el día❤️ pic.twitter.com/iZtCupFsjz