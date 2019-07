Cómo poner cachonda a tu pareja con solo palabras

“Siempre le digo a la gente que piense en sus sentidos”, comenta la sexóloga Megan Stubbs . “Si no sueles decir palabrotas o utilizar lenguaje vulgar, no te sientas presionado a hacerlo. Puede que le cortes el rollo a tu pareja si de repente le sueltas una barbaridad”.

No tienes que convertirte en una estrella del porno así de repente. Di algo que te resulte natural en ese momento y no pienses que tienes que preparar un discurso sexual complicado. No consiste en soltar un monólogo sexual, no hace falta que estés todo el rato hablando. Un simple “tengo ganas de sentirte dentro de mí” en el momento oportuno, entrando a la habitación o cuando estéis besándoos, puede obrar maravillas.

“Las instrucciones y directrices resultan muy excitantes a algunas personas. Son mensajes del estilo: ’Cuando llegues a casa, quiero que te pongas tu lencería favorita, te tumbes en la cama bocabajo y me esperes hasta que llegue a casa para jugar contigo”.

Que no te incomode hablar de sexo fuera del dormitorio

Las investigaciones demuestran que las personas que se sienten más cómodas hablando de sexo en su día a día tienen una vida sexual más satisfactoria. Si nunca hablas de sexo, te costará más tener estas conversaciones en la cama, así que no te cortes y habla sobre sexo con tu pareja en cualquier momento.

“A la gente le intimida sobre todo porque no sabe qué decir. En ese momento, muchos se quedan sin palabras o no están seguros de cómo expresarse”, explica la terapeuta sexual Vanessa Marin. “La mayoría de la gente no habla abiertamente sobre sexo, así que tienen que practicar hasta que se sienten cómodos”.

Si dices algo que no ha funcionado del todo bien, háblalo más adelante

No pasa nada si provocas una pequeña risa nerviosa, pero a veces lo que dices puede molestar a tu pareja. Es posible que en ese momento no te sepa decir por qué le ha molestado, pero si sientes que has ido demasiado lejos, no te olvides de hablarlo en otro momento.

Dejad claro que estáis “preparando un espacio erótico en el que el lenguaje sucio gira en torno a las fantasías”, no en torno a lo que pensáis realmente de la otra persona, recomienda Play. Por ejemplo, a mucha gente le corta el rollo que la llamen “papi” o “mami”, pero es una fantasía basada en la autoridad y en la dominación sexual, no en el incesto.

“Si cometes un error o vas demasiado lejos, la solución es simple: rectifica. Respeta que a tu pareja no le guste y respeta sus motivos si te los cuenta. Hazle saber también que no está obligada a explicarte por qué no le va, simplemente acéptalo”, advierte Play.

No tiene por qué ser obsceno para ser excitante

Lee la situación. No sueltes una vulgaridad a no ser que todas las señales sugieran que es una buena idea, recomienda Block apelando a su experiencia personal.

“Una vez utilicé un lenguaje demasiado obsceno y lo que conseguí fue cortarle el rollo a la otra persona. Mi pareja fue muy comprensiva y me pidió que rebajara un poco el tono. Me sentí superavergonzada”, recuerda.

Al final, Block y la otra mujer pasaron un buen rato y pudieron reírse de ello después. (Reírse juntos = sexo más satisfactorio).

“Se convirtió en un secreto íntimo entre nosotras. Ella supo valorar el hecho de que estuviera dispuesta a intentarlo. Los detalles los podíamos ir resolviendo por el camino”.

Para facilitarte las cosas, aquí tienes un listado de ejemplos de frases cortas avaladas por expertos:

“Llevo todo el día fantaseando con lo que quiero hacer contigo”.

“Ahí, ahí. Tócame ________”.

“Sí, dame más”.

“Cuando llegue quiero verte con mi falda favorita y sin bragas”.

“Me vuelves loco/a cuando _______”.

“Voy a correrme para ti”.

“Sabes genial”.

“Quiero que me utilices como un juguete”.

“Me encanta cuando gimes mi nombre”.

“Fóllame duro”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.