Pese a las campañas de protección animal que tienen lugar cada Navidad para concienciar a la sociedad sobre la responsabilidad que conlleva adoptar una mascota, aún hay muchas personas que deciden regalar un animal a amigos o familiares, pensando que la compañía de un perro o un gato los ayudará a sobrellevar una mala época o a reducir su soledad. El hacerlo sin valorar previamente cuestiones como si su futuro dueño también lo desea, el coste económico que supondrá mantenerlo, el estilo de vida del nuevo propietario, etc., puede dar al traste con la mejor de las intenciones.

Cuando alguien abandona a su perro lo suele hacer lejos de la que fue su casa, de forma que el animal no pueda volver. Tras la desorientación inicial que le producirá el hecho de no sentir la presencia cercana de su amo —algo difícil de asumir para un perro, dada su dependencia de él— comenzará a buscarlo. Al no encontrarlo, se quedará quieto en el lugar donde ha sido abandonado, esperando su regreso. Generalmente permanecerá allí hasta que sienta hambre y decida deambular por los alrededores intentando encontrar a alguien que pueda proporcionarle comida.