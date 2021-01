Poscensura y machismo

De ese modo todo lo que es la construcción cultural, con su parte formal levantada sobre las normas y las jerarquías, y su parte informal que actúa a través de sus ideas, valores, mitos, estereotipos, costumbre, tradición... convertidos en normalidad, queda reducida a esas anécdotas tan evidentes y criticables que todo el mundo rechaza para decir que el machismo no existe, y que los machistas son esos pocos hombres con su “perfil derecho” y su “perfil izquierdo”, para que no se vean de frente y nadie los reconozca en el día a día.

Lo repetiremos una vez más, “el machismo es cultura no conducta”, por eso quienes no quieren que cambie la cultura prefieren mandar el mensaje de que el machismo se limita a una serie de “conductas llevadas a cabo unos pocos hombres, sobre algunas mujeres y en determinadas circunstancias”.

El reflejo de ese “machismo neuronal” está en la reacción que se produce ante cualquier crítica o cuestionamiento, no ya de la desigualdad en abstracto, sino de las consecuencias objetivas de la misma, como por ejemplo es hablar de violencia de género, de brecha salarial, de precariedad laboral en muchos trabajos feminizados, de sobrecarga de trabajo en el contexto doméstico con el desempeño de las tareas de cuidado por las mujeres... Simplemente mencionar esa injusticia social desata una avalancha de ataques contra quien lo menciona o lo proponga. Y si como parte de las propuestas se hace referencia a los hombres, la reacción se acompaña de artillería pesada, pues es como mencionar la soga en casa del ahorcado.

Los hombres no quieren que les quiten sus privilegios y para ello necesitan mantener su modelo de sociedad y una cultura que lo respalde como parte de la normalidad. Para ellos la amenaza no está en el Ministerio de Hacienda con sus impuestos, ni en el Ministerio de Defensa con su infantería o en el Ministerio del Interior con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, su amenaza está en el Ministerio de Igualdad, y por eso, algunos lo llaman “Monasterio de Igualdad”, para presentar sus propuestas y políticas como si fueran parte de una orden religiosa, una secta o un grupo reducido de la sociedad que se mueve por intereses particulares, no por la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos la Igualdad (artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), no solo la Igualdad ante la ley (artículo 7).

Hablar de Igualdad y violencia de género ya es un problema para ellos, pero en todos estos años han desarrollado sus contra-argumentos para camuflar la realidad, como por ejemplo cuando hablan de “denuncias falsas”, que “las mujeres también maltratan”, qué “violencia es violencia”, que hay que “hablar de personas, no de hombres y mujeres”... y más o menos creen que tienen controlada la situación. Pero cuando se habla de masculinidad o de violencia en general se ponen de los nervios, y si encima se juntan los dos conceptos empiezan a “convulsionar y echar espuma por la boca”, pues se pone aún más de manifiesto que el machismo es mucho más que el sexismo, y que como sistema de poder necesita la violencia en todas sus formas con el objeto de reforzar su modelo y premiar a quienes sigan sus dictados.