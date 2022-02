Del primer tratado de medicina a la vacuna de RNA mensajero: 6 científicas cuyos hallazgos nos han cambiado la vida

En su tratado, llamado Trotula, da indicaciones de cómo medicar con opiáceos a las mujeres durante el parto para que no sufrieran –“algo que la iglesia perseguía en aquel momento”–, pero también de cómo coser con hilo de seda, o habla de la dieta equilibrada. Su texto se convirtió en imprescindible en las universidades europeas hasta el siglo XVI.

Esta científica era experta en difractometría de rayos X en minerales. Es decir, fotografiaba los minerales con rayos X y analizaba su estructura. Watson y Crick estaban estudiando la molécula de ADN, pero no entendían su estructura, así que la llamaron y le mostraron las fotos con rayos X que le habían hecho a la molécula. “Fue su conocimiento de todos los años trabajando con el carbón lo que le permitió entender cuál era la estructura del ADN”, cuenta Mayoral. “Aunque los minerales y el ADN sean estructuras diferentes, estás hablando de enlaces, materia y átomos y cómo se unen unos con otros, y eso es igual en todas las estructuras organizadas de carbono”, explica.

Mayoral cuenta que sus trabajos fueron expuestos “por un profesor, no por ella”, pero cayeron en el olvido. Tres años después, un físico inglés de origen irlandés, John Tyndall hizo los mismos experimentos “pero de manera más sofisticada”, llegó a las mismas conclusiones que Newton Foote y se le otorga el descubrimiento de ser el primero en ver que la concentración de CO2 producía un aumento de las temperaturas.

Por eso, Franklin fue la que dedujo que el ADN solo podía ser una doble hélice enroscada sobre sí misma. Este hallazgo permitió a Watson y Crick hacerse con el Nobel de Medicina en el año 1962. Para siempre quedará la duda de si hubiera ido ella a recogerlo con ellos porque murió antes de que se otorgara el premio “y los Nobel nunca se dan a título póstumo”. Lo que sí se sabe es que “ninguno de los dos la mencionó en sus agradecimientos cuando recogieron el premio”, pese a que su aportación fue fundamental.

4. Christiane Nüsslein-Vollhard y el desarrollo embrionario

La que sí consiguió el Nobel con su investigación fue Christiane Nüsslein-Vollhard, “aunque está muy olvidada”, asegura Cristina Pujades, científica y catedrática en la Universidad Pompeu Fabra. Nüsslein-Vollhard descubrió que el desarrollo embrionario está controlado por genes. Es decir, hay unos genes que explican a las células en qué se tienen que convertir, qué pasos tienen que seguir y en qué orden. “Aristóteles creía que los embriones eran adultos en miniatura. Nosotros sabemos que no, que un embrión al principio no tiene nada, y se va volviendo más complejo. Este orden a la hora de generar una pata, un órgano, etc., está regulado por unos genes y esto fue lo que ella descubrió”, explica Pujades.

Este hallazgo tiene especial relevancia en la medicina regenerativa. Por ejemplo, para “alguien que se ha quemado y quieres poder darle una piel. Entonces se trata de generar una piel en cultivo”, aclara Pujades. “Para alguien que ha tenido un infarto se podría intentar ‘recuperar’ esta parte que ha perdido con el infarto, aunque todavía no se ha logrado, pero se hará”. “Es increíble todo lo que se puede conseguir con la ciencia”, zanja.

5. Gabriella Morreale y la tiroides

Adela Muñoz, catedrática de química inorgánica de la Universidad de Sevilla y parte de la Junta de AMIT destaca el trabajo de Gabriella Morreale. Se especializó en la glándula tiroides y “se dio cuenta en sus estudios de que se podían detectar desarreglos en las hormonas TSH y T-4 en la sangre”. Estos “desarreglos” en estas hormonas producen retraso mental y físico. Así que lo que hizo Morreale fue instaurar la prueba del talón a los recién nacidos para detectar hipotiroidismo congénito y, así, poder tratarlo de manera precoz. “Muchísima gente no ha sufrido estas taras mentales como consecuencia de esta detección precoz”, señala Muñoz.